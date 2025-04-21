Масована атака дронів: після серії вибухів в Одесі спалахнули пожежі
Київ • УНН
В Одесі прогриміла серія вибухів внаслідок масованої атаки дронів. Місцеві Telegram-канали повідомляють про численні пожежі, але офіційної інформації поки що немає.
Ворог здійснив масовану атаку дронів на Одесу. У місті після низки вибухів спалахнули пожежі, передає УНН з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Деталі
Міський голова Одеси Геннадій Труханов раніше повідомив про вибухи в місті.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що є "прильоти", а також пожежі. Проте міська та обласна влада наразі дану інформацію не повідомляла.