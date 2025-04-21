Масована атака дронів: після серії вибухів в Одесі спалахнули пожежі

Ворог здійснив масовану атаку дронів на Одесу. У місті після низки вибухів спалахнули пожежі, передає УНН з посиланням на місцеві Telegram-канали.

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Міський голова Одеси Геннадій Труханов раніше повідомив про вибухи в місті.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що є "прильоти", а також пожежі. Проте міська та обласна влада наразі дану інформацію не повідомляла.