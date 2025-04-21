Массированная атака дронов: после серии взрывов в Одессе вспыхнули пожары
Киев • УНН
В Одессе прогремела серия взрывов в результате массированной атаки дронов. Местные Telegram-каналы сообщают о многочисленных пожарах, но официальной информации пока что нет.
Враг совершил массированную атаку дронов на Одессу. В городе после ряда взрывов вспыхнули пожары, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее сообщил о взрывах в городе.
Местные Telegram-каналы сообщают, что есть "прилеты", а также пожары. Однако городские и областные власти пока данную информацию не сообщали.