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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
16:24 • 19977 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

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Массированная атака дронов: после серии взрывов в Одессе вспыхнули пожары

Киев • УНН

 • 2966 просмотра

В Одессе прогремела серия взрывов в результате массированной атаки дронов. Местные Telegram-каналы сообщают о многочисленных пожарах, но официальной информации пока что нет.

Массированная атака дронов: после серии взрывов в Одессе вспыхнули пожары

Враг совершил массированную атаку дронов на Одессу. В городе после ряда взрывов вспыхнули пожары, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее сообщил о взрывах в городе.

Местные Telegram-каналы сообщают, что есть "прилеты", а также пожары. Однако городские и областные власти пока данную информацию не сообщали.

Антонина Туманова

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