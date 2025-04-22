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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
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В Одессе пожары и пострадавшие: последствия массированной российской атаки

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

21 апреля в Одессе российские дроны повредили гражданскую инфраструктуру, жилые дома и учебное заведение. В результате атаки возникли пожары, три человека получили ранения.

В Одессе пожары и пострадавшие: последствия массированной российской атаки

Вечером 21 апреля из-за российской массированной атаки вечером с применением ударных беспилотников в Одессе была повреждена гражданская инфраструктура. В городе вспыхнули сильные пожары. Пострадали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы руководителя Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, мэра города Геннадия Труханова.

Детали

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о последствиях массированной атаки российских БпЛА на город.

В городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары

- говорится в заметке чиновника.

Во вторник, 22 апреля в 01:19 Олег Кипер сообщил о пострадавших.

По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе, пострадали три человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь

- написал Глава Одесской ОВА.

По словам мэра города Геннадия Труханова, враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы.

"На месте пожар, работают оперативные и коммунальные службы. Многие квартиры повреждены. Жители приходят в себя от шока", - проинформировал чиновник.

Мэр Одессы отметил, что утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе єВідновлення.

"Кроме того, на помощь людям придут наши надежные партнеры - общественные и благотворительные организации, которые будут предоставлять наборы для временного закрытия оконных проемов", - добавил Геннадий Труханов.

Напомним

В понедельник, 21 апреля в Одессе прогремела серия взрывов в результате массированной атаки дронов.

россия объявила о завершении "Пасхального перемирия" и возобновила удары по Украине21.04.25, 10:16 • 3174 просмотра

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