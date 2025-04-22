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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 22784 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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The Guardian

Майже 80 вогнеборців гасили пожежі в Одесі: фотоподробиці від ДСНС

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, будинки та навчальний заклад. Рятувальники ліквідували пожежі, залучивши 78 вогнеборців та 21 одиницю техніки.

Майже 80 вогнеборців гасили пожежі в Одесі: фотоподробиці від ДСНС

В Одесі вже загасили пожежі після російської масованої дронової атаки. Рятувальники показали кадри ліквідації наслідків, та оприлюднили подробиці. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Деталі

За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

"Зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України та підрозділ Одеської міської ради", - йдеться у дописі.

Рятувальники повідомили, що від ДСНС було залучено 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки.

Нагадаємо

21 квітня в Одесі російські дрони пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки та навчальний заклад. Внаслідок атаки виникли пожежі, троє людей отримали поранення.

росія оголосила про завершення "Великоднього перемир'я" та відновила удари по Україні21.04.25, 10:16 • 3214 переглядiв

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