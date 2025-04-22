Майже 80 вогнеборців гасили пожежі в Одесі: фотоподробиці від ДСНС

В Одесі вже загасили пожежі після російської масованої дронової атаки. Рятувальники показали кадри ліквідації наслідків, та оприлюднили подробиці. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

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За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

"Зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України та підрозділ Одеської міської ради", - йдеться у дописі.

Рятувальники повідомили, що від ДСНС було залучено 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки.

Нагадаємо

21 квітня в Одесі російські дрони пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки та навчальний заклад. Внаслідок атаки виникли пожежі, троє людей отримали поранення.

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