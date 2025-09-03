$41.360.01
17:28 • 13478 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 21485 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 19213 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 19767 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 38254 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 22082 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 23679 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22306 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24272 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 45441 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto14:49 • 13480 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 38260 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 31338 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 45442 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 42314 просмотра
Почти 150 боевых столкновений, более 2000 дронов-камикадзе: Генштаб рассказал о ситуации на фронте 3 сентября

Киев • УНН

 • 18 просмотра

3 сентября на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений, оккупанты нанесли 4 ракетных и 51 авиационный удары, применили 28 ракет, сбросили 80 управляемых авиабомб. россияне задействовали 2069 дронов-камикадзе и совершили 3574 обстрела позиций украинских войск.

Почти 150 боевых столкновений, более 2000 дронов-камикадзе: Генштаб рассказал о ситуации на фронте 3 сентября

С начала суток 3 сентября на фронте произошло 147 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что оккупанты нанесли 4 ракетных и 51 авиационный удары, применили 28 ракет, сбросили 80 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне привлекли к поражению 2069 дронов-камикадзе и совершили 3574 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемых авиабомб и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Кутьковки, еще одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска, Петропавловки. До сих пор идет одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 34 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодези, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандриголово, Дробышево, Ямполя, Дроновки, Северска. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки.

Путин «никоим образом не демонстрирует своего желания закончить эту войну» – Ермак об итогах разговора с Уиткоффом30.08.25, 00:37 • 3393 просмотра

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано семь боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону населенных пунктов Пазено и Ступочки. Один бой продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка, Катериновка и в сторону Плещеевки и Полтавки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Затишок, Федоровка, Новоекономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Молодецкое. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 131 оккупанта, из них 84 – безвозвратно. Также уничтожено три мотоцикла, три единицы автомобильной техники, единицу специальной техники, пушку, 68 беспилотных летательных аппаратов и повреждены мотоцикл, пушка, шесть укрытий для личного состава противника

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Камышеваха и в направлении Новомихайловки. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Антоновка.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача – заставить Россию прекратить войну и убийства. Он подчеркнул, что санкции работают, и нужно продолжать давление на РФ.

Путин заявил, что войска рф отошли от Киева в 2022 году из-за настойчивых призывов западноевропейских лидеров03.09.25, 18:00 • 3052 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина