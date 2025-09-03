Майже 150 бойових зіткнень, понад 2000 дронів-камікадзе: Генштаб розповів про ситуацію на фронті 3 вересня

$41.360.01
48.180.29
ukenru
17:28 • 13523 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 21543 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 19249 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 19801 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 38304 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 22093 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 23686 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22311 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24278 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 45462 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0.9м/с
67%
752мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 255500 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 255499 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 246876 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 243801 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 238101 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 13500 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 38299 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 31359 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 45461 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 42330 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto19:15 • 1040 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 17:44 • 6102 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 11285 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 28551 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 41620 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
TikTok
Instagram
Свіфт

Майже 150 бойових зіткнень, понад 2000 дронів-камікадзе: Генштаб розповів про ситуацію на фронті 3 вересня

Київ • УНН

 • 50 перегляди

3 вересня на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень, окупанти завдали 4 ракетних та 51 авіаційного ударів, застосували 28 ракет, скинули 80 керованих авіабомб. росіяни задіяли 2069 дронів-камікадзе та здійснили 3574 обстріли позицій українських військ.

Майже 150 бойових зіткнень, понад 2000 дронів-камікадзе: Генштаб розповів про ситуацію на фронті 3 вересня

Від початку доби 3 вересня на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що окупанти завдали 4 ракетних та 51 авіаційного ударів, застосували 28 ракет, скинули 80 керованих авіабомб.

Крім цього, росіяни залучили до ураження 2069 дронів-камікадзе та здійснили 3574 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Від початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керованих авіабомб та здійснив 243 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Кутьківки, ще одне бойове зіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 34 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська. Три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.

путін "жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну" - Єрмак про підсумки розмови з Віткоффом30.08.25, 00:37 • 3393 перегляди

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки. Один бій точиться до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке. Чотири бойових зіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 131 окупанта, із них 84 – безповоротно. Також знищено три мотоцикли, три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, гармату, 68 безпілотних літальних апаратів та пошкоджено мотоцикл, гармату, шість укриттів для особового складу противника

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Новомихайлівки. Одна ворожа атака досі триває.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Антонівка.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що головне завдання – змусити росію припинити війну та вбивства. Він наголосив, що санкції працюють, і потрібно продовжувати тиск на рф.

путін заявив, що війська рф відійшли від Києва у 2022 році через наполегливі заклики західноєвропейських лідерів 03.09.25, 18:00 • 3052 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна