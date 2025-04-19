"Почему на 30 часов"? В СНБО отреагировали на объявление путина о "пасхальном перемирии"
Киев • УНН
Андрей Коваленко из СНБО прокомментировал объявленное путиным "пасхальное перемирие". Он спросил, почему остановка огня длится всего 30 часов, а не является безусловной, как предлагали ранее партнеры.
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на объявление российским диктатором "пасхального перемирия", передает УНН.
А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта?
Ранее
российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.