"Почему на 30 часов"? В СНБО отреагировали на объявление путина о "пасхальном перемирии"

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на объявление российским диктатором "пасхального перемирия", передает УНН.

А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта? - написал Коваленко в Telegram.

Ранее

российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.