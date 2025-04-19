"Чому на 30 годин"? У РНБО відреагували на оголошення путіна про "великоднє перемир'я"
Київ • УНН
Андрій Коваленко з РНБО прокоментував оголошене путіним "великоднє перемир'я". Він запитав, чому зупинка вогню триває лише 30 годин, а не є безумовною, як пропонували раніше партнери.
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко відреагував на оголошення російським диктатором "великоднього перемир'я", передає УНН.
А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як пропонували партнери ще з 11 березня?
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російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.