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Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський
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Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

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"Чому на 30 годин"? У РНБО відреагували на оголошення путіна про "великоднє перемир'я"

Київ • УНН

 • 2164 перегляди

Андрій Коваленко з РНБО прокоментував оголошене путіним "великоднє перемир'я". Він запитав, чому зупинка вогню триває лише 30 годин, а не є безумовною, як пропонували раніше партнери.

"Чому на 30 годин"? У РНБО відреагували на оголошення путіна про "великоднє перемир'я"

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко відреагував на оголошення російським диктатором "великоднього перемир'я", передає УНН.

А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як пропонували партнери ще з 11 березня? 

- написав Коваленко в Telegram.

Раніше

російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

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