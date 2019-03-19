Вблизи границы с Польшей задержали двух африканцев

Так, вчера пограничники отделения инспекторов "Рава-Русская" получили информацию о появлении вблизи госграницы неизвестных.

"Для проверки и поиска потенциальных нарушителей была задействована группа реагирования. Впоследствии, за километр до границы, пограничники Львовского отряда обнаружили мужчину и женщину. При себе нарушители имели паспортные документы граждан Руанды", - говорится в сообщении.

Иностранцев задержали и доставили в пункт временного содержания для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Африканцев привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, львовянин пытался переправить в Европу нелегалов из Монголии.

Ранее УНН сообщал, что в ходе международной спецоперации правоохранители ликвидировали масштабный канал переправки нелегалов.