Вблизи границы с Польшей задержали двух африканцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Недалеко от границы с Польшей задержали двух человек из страны в Африке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Так, вчера пограничники отделения инспекторов "Рава-Русская" получили информацию о появлении вблизи госграницы неизвестных.
"Для проверки и поиска потенциальных нарушителей была задействована группа реагирования. Впоследствии, за километр до границы, пограничники Львовского отряда обнаружили мужчину и женщину. При себе нарушители имели паспортные документы граждан Руанды", - говорится в сообщении.
Иностранцев задержали и доставили в пункт временного содержания для выяснения всех обстоятельств правонарушения.
Африканцев привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.
Напомним, львовянин пытался переправить в Европу нелегалов из Монголии.
Ранее УНН сообщал, что в ходе международной спецоперации правоохранители ликвидировали масштабный канал переправки нелегалов.