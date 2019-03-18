Львів'янин намагався переправити в Європу нелегалів з Монголії

Згідно із повідомленням, вночі 18 березня, на Львівщині поблизу державного кордону України прикордонники Мостиського загону зупинили для перевірки мікроавтобус Dodge. За кермом транспортного засобу був житель Львова, який не зумів впевнено пояснити мету свого перебування у прикордонній смузі. Під час огляду, в салоні мікроавтобуса, була виявлена група з семи громадян Монголії. Четверо з них мали при собі документи, що посвідчують особу, а троє, в тому числі 6-річна дівчинка, не мали при собі жодних ідентифікаційних документів. В ході попередньої перевірки прикордонники з’ясували, що монголи в різний час легально прибули в Україну, а своє перебування в прикордонній смузі, іноземці пояснили намаганням потрапити до Західної Європи.



Як зазначають в Держприкордонслужбі, водій та пасажири мікроавтобуса були затримані. За спробу незаконного перетину державного кордону України їм доведеться відповідати перед судом.



Наразі, вивчаються всі обставини справи щодо притягнення водія до кримінальної відповідальності за сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон України.



Нагадаємо, на минулому тижні оперативники України, Чехії, Словаччини та Польщі у ході спільної операції ліквідували транскордонний канал нелегальної міграції.