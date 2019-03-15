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У ході міжнародної спецоперації ліквідували масштабний канал переправлення нелегалів

Київ • УНН

 • 8325 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Оперативники України, Чехії, Словаччини та Польщі у ході спільної операції ліквідували транскордонний канал нелегальної міграції. Про це повідомив прес-центр Державної прикордонної служби України, передає УНН.

У ході міжнародної спецоперації ліквідували масштабний канал переправлення нелегалів

"В ході здійснення заходів з викриття та ліквідації каналів нелегальної міграції на державному кордоні України з країнами Європейського Союзу, правоохоронними органами України, Чехії, Словаччини та Польщі нейтралізовано транскордонне злочинне угруповання", - йдеться в повідомленні.

Чисельність угруповання, за даними прикордонників, сягала близько 35 осіб з громадян України, Узбекистану, В’єтнаму, Словаччини та Білорусі.

"Правопорушники займалися незаконним переправленням вихідців з країн Півенно-Східної Азії через державний кордон до суміжних країн, зокрема Словацької Республіки, Республіки Польщі та Угорщини, з метою їх подальшої доставки до країн Західної Європи, а саме Німеччини", - розповіли у ДПСУ.

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Так, сфера діяльності злочинного угруповання простягалась "на сотні і навіть тисячі кілометрів, починаючи від кордону з Російською Федерацією". Далі групи нелегальних мігрантів формувались у Києві та Одесі. Потім здійснювалася їх прихована доставка в Закарпатську область для незаконного переправлення через кордон за допомогою місцевих провідників до країн ЄС. Після цього здійснювалось транзитне перевезення нелегалів територією Словаччини, Польщі, Чехії аж до столиці Німеччини Берліна та міста Дрезден, розповіли прикордонники.

Члени злочинного угруповання потрапили в поле зору навесні минулого року.

"Оперативними підрозділами Держприкордонслужби України, під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, у ході оперативного супроводу кримінальних проваджень, які розслідувались Службою безпеки України та Національною поліцією, була проведена кропітка робота з викриття схем функціонування каналу нелегальної міграції та зв’язків між його членами. Поступово викривались окремі епізоди протиправної діяльності розгалуженого злочинного угруповання", - повідомили у ДПСУ.

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За направленими повідомленнями оперативних підрозділів ДПСУ про виявлені кримінальні правопорушення відкрито 7 кримінальних проваджень за ст.332 ККУ. На даний час підрозділами досудового розслідування 8 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину, а два кримінальних провадження по обвинуваченню 2 осіб вже направлено до суду.

Попри низку затримань груп нелегальних мігрантів та окремих осіб, причетних до їх незаконного переправлення, як на території України, так і на території Словаччини та Польщі, діяльність злочинного угруповання не припинялася.

"Саме тоді керівники оперативних підрозділів правоохоронних відомств України, Чехії, Словаччини та Польщі прийняли принципове рішення щодо проведення спільних заходів з ліквідації виявленого каналу нелегальної міграції. На виконання даного рішення сторони створили чотирьохсторонню спільну робочу групу під умовною назвою Long Way", - зазначили у ДПСУ.

Завдяки взаємообміну інформацією вдалося встановити більшість членів злочинного угрупування та разом з чеськими, польськими та словацькими правоохоронцями задокументувати їх протиправну діяльність.

"У ході проведення комплексу заходів у взаємодії з оперативними підрозділами країн Чехії, Словаччини і Польщі загалом задокументовано 16 епізодів незаконного переправлення нелегальних мігрантів, переважно громадян В’єтнаму та Бангладеш, Шрі-Ланки, через державний кордон України. Їх загальна кількість становила близько 100 осіб. За кожного з них отримувався дохід більш ніж 2500 доларів США", - уточнили прикордонники.

Правоохоронці затримали організаторів та посібників злочинної групи, які дотепер залишались на волі, також проведено обшуки та допити фігурантів кримінальних проваджень.

Крім того, на території Чехії затримано 12 членів зазначеного злочинного угрупування, з яких – 8 громадян України, 3 громадянина Узбекистану та 1 громадянин Казахстану.

Тривають слідчі дії та заходи в рамках міжнародної правової допомоги.

"Крім того, в ході проведення спільних заходів також було встановлено, що окремі особи були членами інших організованих угруповань, які займалися виготовленням та збутом підроблених документів. Було задокументовано чотири епізоди, при яких це угруповання, що діяло на території декількох країн (в першу чергу в Чеській Республіці і в Україні), виготовило та збуло не менше 30 підроблених документів країн ЄС", - додали прикордонники.

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Нагадаємо, за добу прикордонники затримали майже 60 незаконних мігрантів.

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