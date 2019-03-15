В ходе международной спецоперации ликвидировали масштабный канал переправки нелегалов

"В ходе осуществления мероприятий по разоблачению и ликвидации каналов нелегальной миграции на государственной границе Украины со странами Европейского Союза, правоохранительными органами Украины, Чехии, Словакии и Польши нейтрализована трансграничная преступная группировка", - говорится в сообщении.

Численность группировки, по данным пограничников, достигала около 35 человек из граждан Украины, Узбекистана, Вьетнама, Словакии и Беларуси.

"Правонарушители занимались незаконной переправкой выходцев из стран Пивенно-Восточной Азии через государственную границу в сопредельные страны, в том числе Словацкую Республику, Республику Польша и Венгрию, с целью их последующей доставки в страны Западной Европы, а именно Германии", - рассказали в ГПСУ.

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Так, сфера деятельности преступной группировки простиралась "на сотни и даже тысячи километров, начиная от границы с Российской Федерацией". Далее группы нелегальных мигрантов формировались в Киеве и Одессе. Затем осуществлялась их скрытая доставка в Закарпатскую область для незаконной переправки через границу с помощью местных проводников в страны ЕС. После этого осуществлялось транзит нелегалов по территории Словакии, Польши, Чехии до столицы Германии Берлина и города Дрезден, рассказали пограничники.

Члены преступной группировки попали в поле зрения весной прошлого года.

"Оперативными подразделениями Госпогранслужбы Украины, под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области, в ходе оперативного сопровождения уголовных производств, расследовались Службой безопасности Украины и Национальной полицией, была проведена кропотливая работа по выявлению схем функционирования канала нелегальной миграции и связей между его членами. Постепенно разоблачались отдельные эпизоды противоправной деятельности разветвленной преступной группировки", - сообщили в ГПСУ.

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По направленным сообщениям оперативных подразделений ГПСУ о выявленных уголовных правонарушениях открыто 7 уголовных производств по ст.332 УК. В настоящее время подразделениями досудебного расследования 8 фигурантам сообщено о подозрении в совершении данного преступления, а два уголовных производства по обвинению 2 человек уже направлены в суд.

Несмотря на ряд задержаний групп нелегальных мигрантов и отдельных лиц, причастных к их незаконной переправке, как на территории Украины, так и на территории Словакии и Польши, деятельность преступной группировки не прекращалась.

"Именно тогда руководители оперативных подразделений правоохранительных ведомств Украины, Чехии, Словакии и Польши приняли принципиальное решение о проведении совместных мероприятий по ликвидации выявленного канала нелегальной миграции. Во исполнение данного решения стороны создали четырехстороннюю совместную рабочую группу под условным названием Long Way", - отметили в ГПСУ .

Благодаря взаимообмену информацией удалось установить большинство членов преступной группировки и вместе с чешскими, польскими и словацкими правоохранителями задокументировать их противоправную деятельность.

"В ходе проведения комплекса мероприятий во взаимодействии с оперативными подразделениями стран Чехии, Словакии и Польши в целом задокументировано 16 эпизодов незаконной переправки нелегальных мигрантов, преимущественно граждан Вьетнама и Бангладеш, Шри-Ланки, через государственную границу Украины. Их общее количество составляло около 100 человек. За каждого из них получался доход более 2500 долларов США", - уточнили пограничники.

Правоохранители задержали организаторов и пособников преступной группы, которые до сих пор оставались на свободе, также проведены обыски и допросы фигурантов уголовных производств.

Кроме того, на территории Чехии задержаны 12 членов указанного преступной группировки, из которых - 8 граждан Украины, 3 гражданина Узбекистана и 1 гражданин Казахстана.

Продолжаются следственные действия и мероприятия в рамках международной правовой помощи.

"Кроме того, в ходе проведения совместных мероприятий также было установлено, что отдельные лица были членами других организованных группировок, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных документов. Было задокументировано четыре эпизода, при которых эта группировка, которая действовала на территории нескольких стран (в первую очередь в Чешской Республике и в Украине), изготовила и сбыла не менее 30 поддельных документов стран ЕС", - добавили пограничники.

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Напомним, за сутки пограничники задержали почти 60 незаконных мигрантов.