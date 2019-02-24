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За добу прикордонники затримали майже 60 незаконних мігрантів

За добу прикордонники затримали майже 60 незаконних мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Минулої доби співробітники Державної прикордонної служби виявили та не пропустили в Україну майже 60 потенційних незаконних мігрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ України.

“Понад 730 потенційних незаконних мігрантів з початку цього року, із яких майже 60 протягом минулої доби, виявили та не пропустили в Україну співробітники Державної прикордонної служби”, — йдеться у повідомленні.

Вони намагалися незаконно прослизнути через кордон, як по одному, так і організованими групами.

Вчора прикордонники Одеського загону в пункті пропуску “Одеса-авіа” зупинили групу потенційних нелегалів, які прямували в Україну.

“16 осіб, громадян Іраку, прибули в Одесу рейсом із Об’єднаних Арабських Еміратів, однак „загубилися“ у своїх відповідях. Адже під час заходів прикордонного контролю вони так і не змогли підтвердити мету свого прямування на територію України”, — повідомили у відомстві.

Прикордонники додали, що за рішенням начальника загону, їм було відмовлено в пропуску через державний кордон та повернуто зворотними рейсами.

Нагадаємо, з початку поточного року набрав чинності закон щодо зовнішньої трудової міграції, який передбачає допомогу держави в реінтеграції громадян, які повернулись в Україну після перебування за кордоном на заробітках.

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