У Мінсоцполітики розповіли, як реінтегрують трудових мігрантів

"З метою мінімізації негативних наслідків від зовнішньої трудової міграції, детінізації процесу трудових міграцій та посилення соціального та правового захисту громадян України, які працюють за її межами, Верховною Радою України 05.11.2015 прийнято Закон України № 761-VIII "Про зовнішню трудову міграцію" (набрав чинності 01.01.2016 ), передбачає комплекс заходів для сприяння реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей", - зазначили у прес-службі.

При цьому, у Мінсоцполітики додали, що зокрема держава надає можливості працевлаштування в Україні, допомагає з економічною реінтеграцією, зберігає права, набуті за кордоном у сфері соціального забезпечення. Також трудові мігранти після повернення можуть отримати консультації щодо пошуку житла, встановити еквівалентності професійних кваліфікацій, отриманих за кордоном. Також трудові мігранти мають право встановити еквівалентності освіти для влаштування дітей у школи у той самий клас, який вони відвідували в державі перебування.

Консультації щодо всіх цих можливостей можна отримати у Державній службі зайнятості.

Нагадаємо, трудові мігранти можуть претендувати на отримання житлової субсидії на загальних підставах – якщо нададуть документи щодо страхування в системі держсоцстраху країни перебування або сплатять єдиний соціальний внесок.

Як повідомляв УНН, на непостійній основі за кордоном працює від 7 до 9 млн українців. За офіційними даними, на постійній основі сьогодні працює за межами України 3,2 млн громадян.

Основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія, однак наразі зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини.