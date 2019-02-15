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В Минсоцполитики рассказали, как реинтегрируют трудовых мигрантов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. С начала текущего года вступил в силу закон о внешней трудовой миграции, который предусматривает помощь государства в реинтеграции граждан, вернувшихся в Украину после пребывания за границей на заработках. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в ответе на запрос корреспондента УНН.

"С целью минимизации негативных последствий внешней трудовой миграции, детенизации процесса трудовых миграций и усиления социальной и правовой защиты граждан Украины, работающих за ее пределами, Верховной Радой Украины 05.11.2015 принят Закон Украины № 761-VIII "О внешней трудовой миграции" ( вступил в силу 01.01.2016), предусматривает комплекс мер для содействия реинтеграции в общество трудовых мигрантов и членов их семей", - отметили в пресс-службе.

При этом, в Минсоцполитики добавили, что в частности государство предоставляет возможности трудоустройства в Украине, помогает с экономической реинтеграцией, сохраняет права, приобретенные за границей в сфере социального обеспечения. Также трудовые мигранты по возвращению могут получить консультации по поиску жилья, установить эквивалентности профессиональных квалификаций, полученных за рубежом. Также трудовые мигранты имеют право установить эквивалентности образования для устройства детей в школы в тот же класс, который они посещали в государстве пребывания.

Консультации по всем этим возможностям можно получить в Государственной службе занятости.

Напомним, трудовые мигранты могут претендовать на получение жилищной субсидии на общих основаниях - если предоставят документы по страхованию в системе госсоцстраха страны пребывания или оплатят единый социальный взнос.

Как сообщал УНН, на непостоянной основе за рубежом работает от 7 до 9 млн украинцев. По официальным данным, на постоянной основе сегодня работает за пределами Украины 3,2 млн граждан.

Основной страной трудоустройства украинских трудовых мигрантов остается Польша, на втором месте - Россия, однако пока растет популярность Венгрии, Чехии, а также Германии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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