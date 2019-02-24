За сутки пограничники задержали почти 60 незаконных мигрантов

"Более 730 потенциальных незаконных мигрантов с начала этого года, из которых почти 60 за прошедшие сутки обнаружили и не пропустили в Украину сотрудники Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении.

Они пытались незаконно проскользнуть через границу, как по одному, так и организованными группами.

Вчера пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа" остановили группу потенциальных нелегалов, которые направлялись в Украину.

"16 человек, граждан Ирака, прибыли в Одессу рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов, однако "потерялись" в своих ответах. Ведь во время мероприятий пограничного контроля они так и не смогли подтвердить цель своего следования на территорию Украины", - сообщили в ведомстве.

Пограничники добавили, что по решению начальника отряда, им было отказано в пропуске через государственную границу и возвращено обратными рейсами.

Напомним, с начала текущего года вступил в силу закон о внешней трудовой миграции, который предусматривает помощь государства в реинтеграции граждан, вернувшихся в Украину после пребывания за границей на заработках.



