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На кордоні з Росією затримали нелегалів з Азербайджану

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. На Харківщині прикордонники затримати трьох осіб, котрі намагалися потрапити незаконним шляхом до РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

Так, 28 лютого місцевий житель прикордонного селища Варварівка повідомив охоронцям кордону Харківського загону про те, що троє невідомих рухаються в бік українсько-російського кордону. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і затримав порушників.

Виявилося, що двоє громадян Азербайджану перевищили встановлені терміни перебування в Україні та, розуміючи що відповідальності їм не уникнути, ризикнули разом зі знайомим громадянином України, теж вихідцем з Азербайджану, потрапити до РФ в обхід пунктів пропуску.

Крім того, перевіряючи паспортні документи іноземців, прикордонники виявили проставлені підроблені відмітки Держприкордонслужби України про в’їзд та виїзд з України. Правоохоронці притягнули порушників до адміністративної відповідальності та обох громадян Азербайджану передали співробітникам Державної міграційної служби.

Стосовно виявлення ознак кримінального правопорушення, передбачених ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" направлено повідомлення до компетентних правоохоронних органів.

Нагадаємо, біля кордону у Луганській області затримали іншого нелегального мігранта з Азербайджану та двох його провідників, які йшли з Росії.

Українські Національні Новини

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