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Біля кордону з РФ затримали нелегала і двох його провідників

Біля кордону з РФ затримали нелегала і двох його провідників

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Біля кордону у Луганській області затримали нелегального мігранта та двох його провідників. Про це повідомив прес-центр Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"Громадянина Азербайджану та двох його провідників затримали вчора співробітники відділу прикордонної служби "Марківка" Луганського прикордонного загону за інформацію, отриманою від співробітників оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, вчора ввечері, близько 22:00, прикордонний патруль від відділу прикордонної служби "Марківка" прибув на ймовірне місце порушення держкордону. За допомогою приладу нічного бачення за 700 від лінії кордону правоохоронці затримали двох осіб, які прямували з Росії.

"Ними виявились громадянин 34-річний Азербайджану та його провідник – чоловік без документів, зі слів, громадянин України", - уточнили прикордонники.

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А згодом в результаті пошукових заходів на відстані близько 1 км від лінії кордону прикордонники знайшли автомобіль "ВАЗ" під керуванням місцевого жителя, який виявився спільником провідника нелегального мігранта.

Правопорушників затримали в адміністративному порядку за спробу порушення держкордону. Згодом до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, з добу прикордонники затримали майже 60 незаконних мігрантів.

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