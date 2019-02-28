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Возле границы с РФ задержали нелегала и двух его проводников

Возле границы с РФ задержали нелегала и двух его проводников

Киев  •  УНН

 • 7655 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Возле границы в Луганской области задержали нелегального мигранта и двух его проводников. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Гражданин Азербайджана и двух его проводников задержали вчера сотрудники отдела пограничной службы "Марковка" Луганского пограничного отряда за информацию, полученной от сотрудников оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, вчера вечером, около 22:00, пограничный патруль от отдела пограничной службы "Марковка" прибыл на вероятное место нарушения госграницы. С помощью прибора ночного видения за 700 от линии границы правоохранители задержали двух человек, которые направлялись из России.

"Ими оказались гражданин 34-летний Азербайджана и его проводник - человек без документов, по словам, гражданин Украины", - уточнили пограничники.

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А потом в результате поисковых мероприятий на расстоянии около 1 км от линии границы пограничники нашли автомобиль "ВАЗ" под управлением местного жителя, который оказался сообщником проводника нелегального мигранта.

Правонарушителей задержали в административном порядке за попытку нарушения госграницы. Впоследствии к Нацполиции направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 332 УК Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Напомним, с сутки пограничники задержали почти 60 незаконных мигрантов.

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