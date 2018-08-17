У Польщі українського "поводиря" нелегалів ловили з тепловізорами і вертольотом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Польські прикордонники у середу затримали 48-річного громадянина України, який пішки перейшов так званий зелений польсько-український кордон, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
За словами представника Бескидського відділу прикордонної служби Польщі Пьотра Закєляжа, місцеві прикордонники отримали від українських колег інформацію, що на кордоні затримано трьох мігрантів азійського походження, а четверта особа, найімовірніше провідник групи, утік у напрямку Польщі.
"Під час пошукової акції з використанням, зокрема тепловізорів та гелікоптера, вдалося встановити місце перетину кордону та звузити область пошуку до русла місцевої річки. Після кількагодинної акції, зокрема з використанням понтону, було затримано винуватця незаконного перетину, який ховався у річці під невеликим мостом", - розповів Закєляж.
Прикордонники підтвердили, що затриманий - 48-річний громадянин України, "відомий українській прикордонні службі у зв’язку зі спробами переправлення людей через кордон, за що він провів декілька років в українській в’язниці", - зазначив Закєляж.
Поляки передали чоловіка українській стороні. Йому також заборонено в’їжджати на територію Шенгенської зони протягом наступних трьох років.
Як повідомляв УНН, раніше українку депортували з Польщі в Україну та внесли до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що призведе до негайного вислання з ЄС, якщо вона захоче туди потрапити.