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В Польше украинского "поводыря" нелегалов ловили с тепловизорами и вертолетом

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Польские пограничники в среду задержали 48-летнего гражданина Украины, который пешком перешел так называемую зеленую польско-украинскую границу, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В Польше украинского "поводыря" нелегалов ловили с тепловизорами и вертолетом

По словам представителя Бескидского отдела пограничной службы Польши Петра Закеляжа, местные пограничники получили от украинских коллег информацию, что на границе задержаны трое мигрантов азиатского происхождения, а четвертый человек, скорее всего проводник группы, бежал в направлении Польши.

"Во время поисковой акции с использованием, в частности тепловизоров и вертолета, удалось установить место пересечения границы и сузить область поиска до русла местной реки. После нескольких часов акции, в частности с использованием понтона, были задержаны виновники незаконного пересечения, который прятался в реке под небольшим мостом" , - рассказал Закеляж.

Пограничники подтвердили, что задержанный - 48-летний гражданин Украины, "известный украинской пограничной службе в связи с попытками переправки людей через границу, за что он провел несколько лет в украинской тюрьме", - отметил Закеляж.

Поляки передали мужчину украинской стороне. Ему также запрещено въезжать на территорию Шенгенской зоны в течение следующих трех лет.

Как сообщал УНН, ранее украинку депортировали из Польши в Украину и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS), что приведет к немедленной высылке из ЕС, если она захочет туда попасть.

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