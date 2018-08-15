З Польщі депортували українку – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Українку Людмилу Козловську, яка є президентом фонду "Відкритий діалог", депортували з Польщі в Україну та внесли до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що призведе до негайного вислання з ЄС, якщо вона захоче туди потрапити. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onet.
Додамо, що чоловік українки поляк Бартош Крамек заявив, що таким чином польський уряд мститься йому.
Крамек відомий у Польщі активіст, який виступає проти судової реформи.
На даний момент немає офіційного підтвердження цієї інформації.
Але адвокат Козловської повідомив, що українка, за інформацією польських правоохоронців, ніби то мали зв’язки з Росією.
"На жаль уся інформація засекречена. Ми не можемо отримати відповіді: Чому?", - додав він.
Як повідомляє УНН, співробітники департаменту поліції і прикордонної служби Естонії в середу під час проведення перевірки будівельних об'єктів поблизу міста Раквере затримали чотирьох українців, які працювали нелегально.