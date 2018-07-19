В Естонії спіймали та депортували українських нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Співробітники департаменту поліції і прикордонної служби Естонії в середу під час проведення перевірки будівельних об'єктів поблизу міста Раквере затримали чотирьох українців, які працювали нелегально, передає УНН з посиланням на ERR.ee.
“18 липня співробітники міграційної служби Ідаської префектури департаменту поліції і прикордонної охорони перевірили будівельні об’єкти в волості Раквере”, — пише видання.
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Повідомляється, що було виявлено чотирьох громадян України, які не мають реєстрації в Естонії.
“Чоловікам призначений штраф, складено припис залишити Естонію і встановлена заборона на в’їзд в країну на три роки”, — зазначає видання.