В Естонії спіймали та депортували українських нелегалів

“18 липня співробітники міграційної служби Ідаської префектури департаменту поліції і прикордонної охорони перевірили будівельні об’єкти в волості Раквере”, — пише видання.

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Повідомляється, що було виявлено чотирьох громадян України, які не мають реєстрації в Естонії.

“Чоловікам призначений штраф, складено припис залишити Естонію і встановлена заборона на в’їзд в країну на три роки”, — зазначає видання.