В Эстонии поймали и депортировали украинских нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Сотрудники департамента полиции и пограничной службы Эстонии в среду во время проведения проверки строительных объектов вблизи города Раквере задержали четырех украинцев, которые работали нелегально, передает УНН со ссылкой на ERR.ee.
"18 июля сотрудники миграционной службы Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны проверили строительные объекты в волости Раквере", - пишет издание.
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Сообщается, что было обнаружено четырех граждан Украины, которые не имеют регистрации в Эстонии.
"Мужчинам назначен штраф, составлено предписание покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в страну на три года", - отмечает издание.