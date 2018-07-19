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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41234 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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8 марта, 13:20 • 124980 просмотра

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8 марта, 10:25 • 132452 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Эстонии поймали и депортировали украинских нелегалов

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Сотрудники департамента полиции и пограничной службы Эстонии в среду во время проведения проверки строительных объектов вблизи города Раквере задержали четырех украинцев, которые работали нелегально, передает УНН со ссылкой на ERR.ee.

"18 июля сотрудники миграционной службы Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны проверили строительные объекты в волости Раквере", - пишет издание.

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Сообщается, что было обнаружено четырех граждан Украины, которые не имеют регистрации в Эстонии.

"Мужчинам назначен штраф, составлено предписание покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в страну на три года", - отмечает издание.

Украинские Национальные Новости

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