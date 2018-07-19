В Эстонии поймали и депортировали украинских нелегалов

"18 июля сотрудники миграционной службы Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны проверили строительные объекты в волости Раквере", - пишет издание.

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Сообщается, что было обнаружено четырех граждан Украины, которые не имеют регистрации в Эстонии.

"Мужчинам назначен штраф, составлено предписание покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в страну на три года", - отмечает издание.