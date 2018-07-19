Польські прикордонники затримали українців з підробленими документами

Підроблені документи мали двоє молодих українців віком 23 та 29 років. Як виявилося, вони хотіли працювати в Європейському Союзі професійними водіями.



"Молодшому з них в Україні заборонене водіння транспортних засобів і тому він придбав собі новий документ. Підробка була дуже подібною до оригіналу", - повідомила речниця Бескидського відділу Прикордонної служби в Перемишлі майор Ельжбєта Пікор.



Старший з чоловіків підробив у документі категорію. Він хотів кермувати вантажівками, хоча має право водити тільки легкові автівки.



Речниця додала, що обоє затримані громадяни України зізналися у підробці документів.



У свою чергу, українець, котрий перебував у Польщі законно, підробив дату дійсності цивільного страхування на своє авто.

"Чоловік, котрий виїжджав з Польщі, від руки змінив дату закінчення страхування, аби продовжити дію поліса та уникнути штрафу", - додала речниця.



Чоловіків передали поліції. Проти них відкрито провадження у справі використання підроблених документів.



Від початку 2018 року у підкарпатських пунктах пропуску польські прикордонники затримали понад 120 людей з фальшивими водійськими правами. Це у 3,5 рази більше, ніж торік. Виявлено також понад 80 фальшивих реєстраційних документів та 40 страхових полісів.



Як повідомляв УНН, незаконних мігрантів затримали 16 липня біля українсько-польського кордону на Львівщині військовослужбовці відділу прикордонної служби “Рава-Руська”.