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Польські прикордонники затримали українців з підробленими документами

Польські прикордонники затримали українців з підробленими документами

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Працівники Прикордонної служби Польщі у прикордонних пунктах пропуску в Корчовій та Будомєжі (Підкарпатське воєводство) затримали громадян України з підробленими водійськими правами та зміненим документом, що підтверджує страхування цивільної відповідальності для автотранспортного засобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Підроблені документи мали двоє молодих українців віком 23 та 29 років. Як виявилося, вони хотіли працювати в Європейському Союзі професійними водіями.

"Молодшому з них в Україні заборонене водіння транспортних засобів і тому він придбав собі новий документ. Підробка була дуже подібною до оригіналу", - повідомила речниця Бескидського відділу Прикордонної служби в Перемишлі майор Ельжбєта Пікор.

Старший з чоловіків підробив у документі категорію. Він хотів кермувати вантажівками, хоча має право водити тільки легкові автівки.

Речниця додала, що обоє затримані громадяни України зізналися у підробці документів.

У свою чергу, українець, котрий перебував у Польщі законно, підробив дату дійсності цивільного страхування на своє авто.

"Чоловік, котрий виїжджав з Польщі, від руки змінив дату закінчення страхування, аби продовжити дію поліса та уникнути штрафу", - додала речниця.

Чоловіків передали поліції. Проти них відкрито провадження у справі використання підроблених документів.

Від початку 2018 року у підкарпатських пунктах пропуску польські прикордонники затримали понад 120 людей з фальшивими водійськими правами. Це у 3,5 рази більше, ніж торік. Виявлено також понад 80 фальшивих реєстраційних документів та 40 страхових полісів.

Як повідомляв УНН, незаконних мігрантів затримали 16 липня біля українсько-польського кордону на Львівщині військовослужбовці відділу прикордонної служби “Рава-Руська”.

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