Польские пограничники задержали украинцев с поддельными документами

Поддельные документы имели двое молодых украинцев возрастом 23 и 29 лет. Как оказалось, они хотели работать в Европейском Союзе профессиональными водителями.



"Младшему из них в Украине запрещено вождение транспортных средств и поэтому он приобрел себе новый документ. Подделка была очень похожей на оригинал", - сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы в Перемышле майор Эльжбета Пикор.



Старший из мужчин подделал в документе категорию. Он хотел управлять грузовиками, хотя имеет право водить только легковые автомобили.



Пресс-секретарь добавила, что оба задержаны граждане Украины признались в подделке документов.



В свою очередь, украинец, находившийся в Польше законно, подделал дату действительности гражданского страхования на свое авто.

"Мужчина, который выезжал из Польши, от руки изменил дату окончания страхования, чтобы продлить действие полиса и избежать штрафа", - добавила пресс-секретарь.



Мужчин передали полиции. Против них открыто производство по делу использование поддельных документов.



С начала 2018 в подкарпатских пунктах пропуска польские пограничники задержали более 120 водителей с фальшивыми водительскими правами. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Выявлено также более 80 фальшивых регистрационных документов и 40 страховых полисов.



Как сообщал УНН, незаконных мигрантов задержали 16 июля у украинского-польской границы во Львовской области военнослужащие отдела пограничной службы "Рава-Русская".