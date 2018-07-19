Польские пограничники задержали украинцев с поддельными документами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Работники пограничной службы Польши в пограничных пунктах пропуска в Корчевой и Будомеже (Подкарпатское воеводство) задержали граждан Украины с поддельными водительскими правами и измененным документом, подтверждающим страхование гражданской ответственности для автотранспортного средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское Радио".
Поддельные документы имели двое молодых украинцев возрастом 23 и 29 лет. Как оказалось, они хотели работать в Европейском Союзе профессиональными водителями.
"Младшему из них в Украине запрещено вождение транспортных средств и поэтому он приобрел себе новый документ. Подделка была очень похожей на оригинал", - сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы в Перемышле майор Эльжбета Пикор.
Старший из мужчин подделал в документе категорию. Он хотел управлять грузовиками, хотя имеет право водить только легковые автомобили.
Пресс-секретарь добавила, что оба задержаны граждане Украины признались в подделке документов.
В свою очередь, украинец, находившийся в Польше законно, подделал дату действительности гражданского страхования на свое авто.
"Мужчина, который выезжал из Польши, от руки изменил дату окончания страхования, чтобы продлить действие полиса и избежать штрафа", - добавила пресс-секретарь.
Мужчин передали полиции. Против них открыто производство по делу использование поддельных документов.
С начала 2018 в подкарпатских пунктах пропуска польские пограничники задержали более 120 водителей с фальшивыми водительскими правами. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Выявлено также более 80 фальшивых регистрационных документов и 40 страховых полисов.
Как сообщал УНН, незаконных мигрантов задержали 16 июля у украинского-польской границы во Львовской области военнослужащие отдела пограничной службы "Рава-Русская".