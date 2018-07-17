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На кордоні з Польщею затримали 5 нелегалів зі Шрі-Ланки та Бангладеш

На кордоні з Польщею затримали 5 нелегалів зі Шрі-Ланки та Бангладеш

Київ • УНН

 • 9375 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Незаконних мігрантів затримали 16 липня біля українсько-польського кордону на Львівщині військовослужбовці відділу прикордонної служби “Рава-Руська”. Про це повідомила ДПСУ, передає УНН.

“Нелегалів з Шрі-Ланки та Бангладеш прикордонники затримали на Львівщині”, — йдеться у повідомленні.

У ході отриманої інформації від місцевих жителів, які помітили в прикордонні невідомих осіб, охоронці кордону Львівського загону на околиці села Шабельна спинили для перевірки два автомобілі. В них знаходились 9 осіб, в тому числі й азійської зовнішності. Перевіривши документи прикордонники встановили, що 5 чоловіків є громадянами України, а інші паспортів при собі не мали та явно були вихідцями з інших країн. Серед чотирьох громадян, один виявився громадянином Бангладешу, який при собі мав довідку про звернення за захистом в Україні, а троє назвалися громадянами Шрі-Ланки.

Усіх затриманих доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування всіх обставин правопорушення.

Стосовно іноземців складено адміністративно-процесуальні документи за статтею 204-1 ч.2 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Відносно громадян України на даний час проводиться перевірка для встановлення їхньої причетності до протиправної діяльності пов’язаної з незаконним переміщенням осіб через кордон. Зауважимо, що в одному з автомобілів також знаходився пістолет та набої до нього.

Нагадаємо, у 2018 році до України на 25% збільшився наплив нелегалів.

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