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На границе с Польшей задержали 5 нелегалов из Шри-Ланки и Бангладеш

Киев  •  УНН

 • 9374 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Незаконных мигрантов задержали 16 июля рядом с украинско-польской границей во Львовской области военнослужащие отдела пограничной службы “Рава-Русская”. Об этом сообщила ГПСУ, передает УНН.

“Нелегалов из Шри-Ланки и Бангладеш пограничники задержали во Львовской области”, — говорится в сообщении.

В ходе полученной информации от местных жителей, которые заметили в приграничной местности неизвестных, пограничники Львовского отряда на окраине села Сабельная остановили для проверки два автомобиля. В них находились 9 человек, в том числе и азиатской внешности. Проверив документы пограничники установили, что 5 мужчин являются гражданами Украины, а другие паспортов при себе не имели и явно были выходцами из других стран. Среди четырех граждан, один оказался гражданином Бангладеш, который при себе имел справку об обращении за защитой в Украине, а трое назвались гражданами Шри-Ланки.

Всех задержанных доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

В отношении иностранцев составлены административно-процессуальные документы по статье 204-1 ч.2 КоАП “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины”. В отношении граждан Украины в настоящее время проводится проверка для установления их причастности к противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением лиц через границу. Заметим, что в одном из автомобилей также находился пистолет и патроны к нему.

Напомним, в 2018 году в Украину на 25% увеличился наплыв нелегалов.

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