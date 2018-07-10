Наплив нелегалів до України збільшився у 2018 році на чверть - Цигикал

“Сьогодні ми вже спостерігаємо збільшення кількості незаконних мігрантів на каналах легального в’їзду. Це, коли потенційні незаконні мігранти, опираючись на підтримку діаспор, офіційно видані документи та інші умовно законні шляхи намагаються потрапити до України, аби потім тут залишитися на нелегальному становищі, чи далі незаконно переходити кордон до ЄС”, — заявив Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал.

Зокрема, за 6 місяців цього року в Україну на державному кордоні не пропущено більше 2 тисяч потенційних незаконних мігрантів, тоді як в 2017 році кількість іноземців цієї категорії становила 1,6 тисяч осіб. Крім того, співробітники ДПСУ у 2018 році за незаконний перетин кордону затримали майже 420 “мандрівників” (6 місяців 2017 року — 320), ще понад 1 тисячу виявили за порушення правил перебування в Україні (6 місяців 2017 року — 810).

“Вже незабаром Україна може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів, які будуть намагатися потрапити до нашої держави у будь-який законний, чи ні спосіб”, — про це повідомив Цигикал.

Наразі прикордонні служби готують комплекс заходів із запобігання напливу нелегалів, які перетинають Україну під час транзиту до Європу. Зокрема, вони включають як правові, так і інженерні рішення, починаючи від посилення кримінальної відповідальності для порушників державного кордону, посилення охоронної стратегії у сфері державної нацбезпеки та оборони і закінчуючи інженерним облаштуванням кордону.

Раніше голова ДПСУ Петро Цигикал заявив, що у Брюсселі Україну не вважають країною міграційного ризику.