Наплыв нелегалов в Украину увеличился в 2018 году на четверть - Цигикал

“Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Это, когда потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении, или дальше незаконно переходить границу в ЕС”, - заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

В частности, за 6 месяцев этого года в Украине на государственной границе не пропущено более 2 тысяч потенциальных незаконных мигрантов, тогда как в 2017 году количество иностранцев этой категории составила 1,6 тысяч человек. Кроме того, сотрудники ГПСУ в 2018 году за незаконное пересечение границы задержали почти 420 “путешественников” (6 месяцев 2017 — 320), еще более 1 тысячу обнаружили за нарушение правил пребывания в Украине (6 месяцев 2017 года — 810).

“Уже вскоре Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым законный или незаконным способом”, — заявил Цигикал.

Сейчас пограничные службы готовят комплекс мер по предотвращению наплыва нелегалов, пересекающих Украину во время транзита в Европу. В частности, они включают как правовые, так и инженерные решения, начиная от усиления уголовной ответственности для нарушителей государственной границы, усиления охранной стратегии в сфере государственной национальной безопасности и обороны и заканчивая инженерным обустройством границы.

Ранее председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в Брюсселе Украину не считают страной миграционного риска.