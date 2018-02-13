В ЄС не вважають Україну країною міграційного ризику – Цигикал
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Європейському союзі не вважають Україну країною міграційного ризику, з якої йдуть постійно мігранти. Про це в ефірі 5-го каналу під час інтерв’ю заявив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН.
“Якщо брати загалом, то Європа та наші європейські колеги констатують факт, що Україна не є країною міграційного ризику, з якої ідуть постійно мігранти. Це маленька кількість людей — ми проводимо постійну роботу, і в тому числі і на російській ділянці”, — повідомив П.Цигикал.
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Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА М.Саакашвілі повернули до тієї країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.