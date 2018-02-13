В ЕС не считают Украину страной миграционного риска - Цигикал

"Если брать в целом, то Европа и наши европейские коллеги констатируют факт, что Украина не является страной миграционного риска, из которой идут постоянно мигранты. Это небольшое количество людей - мы проводим постоянную работу, и в том числе и на российском участке", - сообщил П.Цигикал.

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Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.