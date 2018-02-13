В ЕС не считают Украину страной миграционного риска - Цигикал
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Европейском союзе не считают Украину страной миграционного риска, из которой идут постоянно мигранты. Об этом в эфире 5-го канала во время интервью заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН.
"Если брать в целом, то Европа и наши европейские коллеги констатируют факт, что Украина не является страной миграционного риска, из которой идут постоянно мигранты. Это небольшое количество людей - мы проводим постоянную работу, и в том числе и на российском участке", - сообщил П.Цигикал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полгода безвиза: границу упрощенно пересекли 355 тыс. украинцев
Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.