Из Польши депортировали украинку - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинку Людмилу Козловскую, которая является президентом фонда "Открытый диалог", депортировали из Польши в Украину и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS), что приведет к немедленной высылки из ЕС, если она захочет туда попасть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.
Добавим, что муж украинки поляк Бартош Крамек заявил, что таким образом польское правительство мстит ему.
Крамек известный в Польше активист, выступающий против судебной реформы.
На данный момент нет официального подтверждения этой информации.
Но адвокат Козловской сообщил, что украинка, по информации польских правоохранителей, якобы имели связи с Россией.
"К сожалению вся информация засекречена. Мы не можем получить ответы: Почему?", - добавил он.
Как сообщал УНН, сотрудники департамента полиции и пограничной службы Эстонии в среду во время проведения проверки строительных объектов вблизи города Раквере задержали четырех украинцев, которые работали нелегально.