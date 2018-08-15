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Из Польши депортировали украинку - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинку Людмилу Козловскую, которая является президентом фонда "Открытый диалог", депортировали из Польши в Украину и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS), что приведет к немедленной высылки из ЕС, если она захочет туда попасть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.

Из Польши депортировали украинку - СМИ

Добавим, что муж украинки поляк Бартош Крамек заявил, что таким образом польское правительство мстит ему.

Крамек известный в Польше активист, выступающий против судебной реформы.

На данный момент нет официального подтверждения этой информации.

Но адвокат Козловской сообщил, что украинка, по информации польских правоохранителей, якобы имели связи с Россией.

"К сожалению вся информация засекречена. Мы не можем получить ответы: Почему?", - добавил он.

Как сообщал УНН, сотрудники департамента полиции и пограничной службы Эстонии в среду во время проведения проверки строительных объектов вблизи города Раквере задержали четырех украинцев, которые работали нелегально.

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