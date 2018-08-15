Из Польши депортировали украинку - СМИ

Добавим, что муж украинки поляк Бартош Крамек заявил, что таким образом польское правительство мстит ему.

Крамек известный в Польше активист, выступающий против судебной реформы.



На данный момент нет официального подтверждения этой информации.

Но адвокат Козловской сообщил, что украинка, по информации польских правоохранителей, якобы имели связи с Россией.

"К сожалению вся информация засекречена. Мы не можем получить ответы: Почему?", - добавил он.

Как сообщал УНН, сотрудники департамента полиции и пограничной службы Эстонии в среду во время проведения проверки строительных объектов вблизи города Раквере задержали четырех украинцев, которые работали нелегально.