На границе с Россией задержали нелегалов из Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Харьковской области пограничники задержать трех человек, которые пытались попасть незаконным путем в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Так, 28 февраля местный житель приграничного поселка Варваровка сообщил охранникам границы Харьковского отряда о том, что трое неизвестных движутся в сторону российско-украинской границы. К указанному месту сразу выбыл пограничный наряд, который и задержал нарушителей.
Оказалось, что двое граждан Азербайджана превысили установленные сроки пребывания в Украине и, понимая что ответственности им не избежать, рискнули вместе со знакомым гражданином Украины, тоже выходцем из Азербайджана, попасть в РФ в обход пунктов пропуска.
Кроме того, проверяя паспортные документы иностранцев пограничники обнаружили проставленные поддельные отметки Госпогранслужбы Украины о въезде и выезде из Украины. Правоохранители привлекли нарушителей к административной ответственности и двух граждан Азербайджана передали сотрудникам Государственной миграционной службы.
По выявлению признаков уголовного преступления, предусмотренных ст. 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" направлено уведомление в компетентные правоохранительные органы.
Напомним, у границы в Луганской области задержали другого нелегального мигранта из Азербайджана и двух его проводников, которые шли из России.