У Чопі затримали нелегала, який видавав себе за іспанця

Під час перевірки документів пасажирів потягу "Київ-Кошице" прикордонний наряд залізничного пункту пропуску "Чоп (Страж)" виявив іноземця, документ якого викликав сумніви у його дійсності. На контроль чоловік пред’явив закордонний паспорт громадянина Іспанії. У ході поглибленої перевірки прикордонники встановили, що наданий документ не належить пред’явнику. Втім, подорожувальник наполегливо стверджував, що він іспанець та вигадував різні історії в залежності від перебігу подій.

З метою встановлення особи та припинення правопорушення затриманого доставлено у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після з’ясування усіх обставин його буде притягнуто до відповідальності за ч.1 ст.204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Також прикордонники направили до Національної поліції повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 357 КК України "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження".

Нагадаємо, двох змерзлих незаконних мігрантів з Африки затримали прикордонники у горах Закарпаття. Військовослужбовці не лише завадили протиправним діям нелегалів, але й врятували їм життя. Замерзлих та знесилених іноземців виявили у гірській місцевості, коли вони намагались дістатись Словаччини.