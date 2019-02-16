В Чопе задержали нелегала, который выдавал себя за испанца

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Пограничники Чопского отряда 15 февраля предупредили попытку незаконного пересечения границы мужчиной, который пытался выехать в Словакию по чужому паспорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время проверки документов пассажиров поезда "Киев-Кошице" пограничный наряд железнодорожного пункта пропуска "Чоп (Страж)" обнаружил иностранца, документ которого вызвал сомнения в его подлинности. На контроле мужчина предъявил загранпаспорт гражданина Испании. В ходе тщательной проверки пограничники установили, что предоставленный документ не принадлежит предъявителю. Впрочем, путешественник настойчиво утверждал, что он испанец и придумывал разные истории в зависимости от хода событий.

С целью установления личности и прекращения правонарушения задержанного доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. После выяснения всех обстоятельств он будет привлечен к ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Также пограничники направили в Национальную полицию сообщение для внесения в ЕДРР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 357 УК Украины "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

Напомним, двух замерзших незаконных мигрантов из Африки задержали пограничники в горах Закарпатья. Военнослужащие не только помешали противоправным действиям нелегалов, но и спасли им жизнь. Замерзших и обессиленных иностранцев обнаружили в горной местности, когда они пытались добраться Словакии.

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