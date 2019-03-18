Львовянин пытался переправить в Европу нелегалов из Монголии

Согласно сообщению, ночью 18 марта, во Львовской области вблизи государственной границы Украины пограничники Мостиского отряда остановили для проверки микроавтобус Dodge. За рулем транспортного средства находился житель Львова, не сумел уверенно объяснить цель своего пребывания в пограничной полосе. При осмотре, в салоне микроавтобуса, была обнаружена группа из семи граждан Монголии. Четверо из них имели при себе документы, удостоверяющие личность, а трое, в том числе 6-летняя девочка, не имели при себе никаких идентификационных документов. В ходе предварительной проверки пограничники выяснили, что монголы в разное время легально прибыли в Украину, а свое пребывание в пограничной полосе, иностранцы объяснили попыткой попасть в Западную Европу.



Как отмечают в Госпогранслужбе, водитель и пассажиры микроавтобуса были задержаны. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины им придется отвечать перед судом.



Сейчас изучаются все обстоятельства дела о привлечении водителя к уголовной ответственности за содействие незаконной переправке людей через государственную границу Украины.



Напомним, на прошлой неделе оперативники Украины, Чехии, Словакии и Польши в ходе совместной операции ликвидировали трансграничный канал нелегальной миграции.