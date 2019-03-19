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MIM-104 Patriot

Поблизу кордону з Польщею затримали двох африканців

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Неподалік кордону з Польщею затримали двох осіб з країни в Африці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Поблизу кордону з Польщею затримали двох африканців

Так, вчора охоронці кордону відділення інспекторів "Рава-Руська" отримали інформацію про появу неподалік держкордону невідомих.

"Для перевірки та пошуку потенційних порушників була задіяна група реагування. Згодом, за кілометр до кордону, прикордонники Львівського загону виявили чоловіка та жінку. При собі порушники мали паспортні документи громадян Руанди", - йдеться в повідомленні.

Іноземців затримали та доставили у пункт тимчасового тримання для з’ясування усіх обставин правопорушення.

Африканців притягнули до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, львів'янин намагався переправити в Європу нелегалів з Монголії.

Раніше УНН повідомляв, що в ході міжнародної спецоперації правоохоронці ліквідували масштабний канал переправлення нелегалів.

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