По заказу рф действовали в трех регионах Украины: задержали еще 5 поджигателей

В Украине задержали еще 5 поджигателей, которые действовали по заказу рф в Киеве и в Закарпатской и Полтавской областях. В частности, злоумышленники поджигали машины военных и админздание, передает УНН со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 5 поджигателей, которые выполняли заказы российских спецслужб в разных регионах Украины. Все фигуранты были завербованы оккупантами, когда искали быстрые заработки в Телеграм-каналах", - говорится в сообщении.

В частности, в столице "по горячим следам" задержали двух злоумышленников в возрасте 17 и 20 лет, которые подожгли военный пикап, проходивший техосмотр после выполнения боевых задач в Донецкой области.

На Закарпатье задержали двух фигурантов, которые подожгли админздание одного из сельских советов Мукачевского района. Тогда в результате происшествия огонь повредил дверь и окно госучреждения.

"После этого злоумышленники пытались сжечь генератор, питающий базовую станцию оператора мобильной связи. Однако их задержали "на горячем", когда они собирались совершить новое преступление", - добавили в СБУ.

На Полтавщине было разоблачено 16-летнюю девушку, которая подожгла внедорожник боевой бригады ВСУ, воюющей на Восточном фронте.

"После выполнения заказных поджогов фигуранты надеялись получить деньги от своих российских кураторов, но вместо этого получили подозрение", - отметили в СБУ.

В частности, злоумышленникам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним

В поселке Ясиня на Закарпатье двое 22-летних местных жителей подожгли служебное авто полиции Nissan Patrol. Молодые люди, завербованные через соцсети российскими спецслужбами, задержаны, им грозит до 10 лет заключения.

Правоохранители разоблачили пятерых поджигателей Локомотива, подстанции облэнерго, релейных шкафов и отделения почты в Винницкой и Кировоградской областях. Среди задержанных - трое несовершеннолетних.