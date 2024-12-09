По заказу рф действовали в трех регионах Украины: задержали еще 5 поджигателей

ukenru
Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
12:50 • 44117 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
12:40 • 74946 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
11:34 • 78270 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
10:52 • 106567 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
 • 98012 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 193724 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 205307 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 273798 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 207705 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 159497 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кривой Рог объявил День траура после ракетного удара: новые атаки на область

Кривой Рог объявил День траура после ракетного удара: новые атаки на область

 • 29473 просмотра
ПВО Украины уничтожила половину российских дронов и две ракеты во время ночной атаки

ПВО Украины уничтожила половину российских дронов и две ракеты во время ночной атаки

 • 27617 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 113765 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 102540 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

13:26 • 24173 просмотра
публикации
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

10:52 • 106558 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 113765 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 193719 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 273795 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 161028 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

13:26 • 24173 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 102540 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 104327 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 108029 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 106991 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

По заказу рф действовали в трех регионах Украины: задержали еще 5 поджигателей

По заказу рф действовали в трех регионах Украины: задержали еще 5 поджигателей

Киев  •  УНН

 • 5795 просмотра

Read in English

В Киеве, Закарпатской и Полтавской областях задержаны 5 человек, которые поджигали военные машины и админздания. Злоумышленников, среди которых трое несовершеннолетних, завербовали через телеграмм-каналы.

В Украине задержали еще 5 поджигателей, которые действовали по заказу рф в Киеве и в Закарпатской и Полтавской областях. В частности, злоумышленники поджигали машины военных и админздание, передает УНН со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 5 поджигателей, которые выполняли заказы российских спецслужб в разных регионах Украины. Все фигуранты были завербованы оккупантами, когда искали быстрые заработки в Телеграм-каналах", - говорится в сообщении.

В частности, в столице "по горячим следам" задержали двух злоумышленников в возрасте 17 и 20 лет, которые подожгли военный пикап, проходивший техосмотр после выполнения боевых задач в Донецкой области.

На Закарпатье задержали двух фигурантов, которые подожгли админздание одного из сельских советов Мукачевского района. Тогда в результате происшествия огонь повредил дверь и окно госучреждения.

"После этого злоумышленники пытались сжечь генератор, питающий базовую станцию оператора мобильной связи. Однако их задержали "на горячем", когда они собирались совершить новое преступление", - добавили в СБУ.

На Полтавщине было разоблачено 16-летнюю девушку, которая подожгла внедорожник боевой бригады ВСУ, воюющей на Восточном фронте.

"После выполнения заказных поджогов фигуранты надеялись получить деньги от своих российских кураторов, но вместо этого получили подозрение", - отметили в СБУ.

В частности, злоумышленникам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним

В поселке Ясиня на Закарпатье двое 22-летних местных жителей подожгли служебное авто полиции Nissan Patrol. Молодые люди, завербованные через соцсети российскими спецслужбами, задержаны, им грозит до 10 лет заключения.

Правоохранители разоблачили пятерых поджигателей Локомотива, подстанции облэнерго, релейных шкафов и отделения почты в Винницкой и Кировоградской областях. Среди задержанных - трое несовершеннолетних.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
donetskДонецк
kievКиев