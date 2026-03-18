По всей Украине введены графики отключения света, в отдельных регионах – аварийные отключения

На фоне сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины ввели графики отключений света, а в отдельных областях - аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме – во всех регионах Украины применены графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) и графики почасовых отключений. В отдельных областях сейчас действуют аварийные обесточивания, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме - сообщили в Укрэнерго.

Как отмечается, "причина применения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак. А также рост уровня энергопотребления из-за низкой эффективности работы солнечных электростанций и снижения температуры воздуха".

Изначально прогнозировалось лишь применение графиков ограничения мощности для промышленности с 16:00 до 21:00. Но при этом в Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту.

"В результате дроновых атак на энергообъекты и обстрелов в прифронтовых регионах – на утро есть новые обесточивания в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областях. Там, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - сообщили в Укрэнерго.

