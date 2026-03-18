По Україні ввели графіки відключення світла, в окремих регіонах - аварійні вимкнення

Через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень. В окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі - повідомили в Укренерго.

Як зазначається, "причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак. А також зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій та зниження температури повітря".

Спочатку прогнозувалося лише застосування графіків обмеження потужності для промисловості з 16:00 до 21:00. Та при цьому в Укренерго зазначили, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

"Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти та обстрілів у прифронтових регіонах – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - повідомили в Укренерго.

