По Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

По всей Украине - воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! - указали в ВС ВСУ в соцсетях.

В то же время среди мониторинговых каналов сообщили о скоростной цели в Сумской области, но уточнили, что, вероятно, речь идет о баллистическом обстреле приграничных громад. Связаны ли оба сообщения - не уточнено.

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