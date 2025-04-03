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По Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Киев • УНН

 • 9004 просмотра

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Также есть информация о скоростной цели в Сумской области.

По Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

По всей Украине - воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

- указали в ВС ВСУ в соцсетях.

В то же время среди мониторинговых каналов сообщили о скоростной цели в Сумской области, но уточнили, что, вероятно, речь идет о баллистическом обстреле приграничных громад. Связаны ли оба сообщения - не уточнено.

Над Украиной сбили 28 из 39 вражеских дронов03.04.2025, 09:10 • 4298 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Военно-воздушные силы Украины
МиГ-31
Украина
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