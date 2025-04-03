По Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій країні через зліт МіГ-31К, носія ракет "Кинджал". Також є інформація про швидкісну ціль на Сумщині.
По всій Україні - повітряна тривога на тлі злету ворожого МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
Водночас серед моніторингових каналів повідомили про швидкісну ціль на Сумщині, але уточнили, що, ймовірно, ідеться про балістичний обстріл прикордонних громад. Чи пов'язані обидва повідомлення - не уточнено.
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