По Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

По всій Україні - повітряна тривога на тлі злету ворожого МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! - вказали у ПС ЗСУ у соцмережах.

Водночас серед моніторингових каналів повідомили про швидкісну ціль на Сумщині, але уточнили, що, ймовірно, ідеться про балістичний обстріл прикордонних громад. Чи пов'язані обидва повідомлення - не уточнено.

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