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Над Україною збили 28 з 39 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 4234 перегляди

У ніч на 3 квітня росія атакувала Україну 39 дронами. ЗСУ збили 28 ударних БпЛА типу Shahed на півночі та сході країни, але постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Над Україною збили 28 з 39 ворожих дронів

росія вночі запустила по Україні 39 безпілотників, збито 28 дронів, 7 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ,  у ніч на 3 квітня ворог атакував 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ - рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

7 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина", - ідеться у повідомленні.

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів02.04.25, 23:28 • 13835 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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