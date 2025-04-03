Над Україною збили 28 з 39 ворожих дронів
Київ • УНН
У ніч на 3 квітня росія атакувала Україну 39 дронами. ЗСУ збили 28 ударних БпЛА типу Shahed на півночі та сході країни, але постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.
росія вночі запустила по Україні 39 безпілотників, збито 28 дронів, 7 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 квітня ворог атакував 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ - рф.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни
7 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина", - ідеться у повідомленні.
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