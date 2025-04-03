Над Украиной сбили 28 из 39 вражеских дронов
Киев • УНН
В ночь на 3 апреля россия атаковала Украину 39 дронами. ВСУ сбили 28 ударных БПЛА типа Shahed на севере и востоке страны, но пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.
россия ночью запустила по Украине 39 беспилотников, сбито 28 дронов, 7 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 апреля враг атаковал 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны
7 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.
В Харькове вспыхнул пожар после террористической атаки дронов02.04.25, 23:28 • 13918 просмотров