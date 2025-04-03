Над Украиной сбили 28 из 39 вражеских дронов

россия ночью запустила по Украине 39 беспилотников, сбито 28 дронов, 7 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 апреля враг атаковал 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

7 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.

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