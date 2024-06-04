По Украине ожидается до 33° тепла и грозы, местами град и шквалы - синоптики

В большинстве областей Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, температура воздуха ночью составит от 12-17°C, днем - до 22-33°C тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 4 июня ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер южный и юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 12-17°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 28-33°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 14-19°.

Погода в столичном регионе

На Киевщине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, в день 25-27°.