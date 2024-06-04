По Україні очікується до 33° тепла та грози, місцями град і шквали - синоптики

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Київ • УНН

 • 29163 перегляди

4 червня у більшості областей України очікуються короткочасні дощі, грози, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/сек, температура повітря становитиме від 12-17°C вночі до 22-33°C вдень.

У більшості областей України сьогодні очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали, температура повітря вночі становитиме від 12-17°C, удень - до 22-33°C тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 4 червня вночі в більшості західних областей, на Вінничині, Одещині та Миколаївщині, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 28-33°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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