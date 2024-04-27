Плетенчук о ситуации в Крынках: продолжаем удерживать этот участок

За прошедшие сутки украинские военные отбили четыре вражеские атаки в Крынках на Херсонщине. Силы обороны продолжают удерживать этот участок. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки было отражено четыре вражеские атаки на позиции украинских морпехов в Крынках. Враг понес потери, мы продолжаем удерживать этот участок", - рассказал Плетенчук.

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Напомним

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 14 авиационных ударов по скоплению личного состава противника, радиолокационной станции, складу боеприпасов, объектам противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и складу материально-технического обеспечения.