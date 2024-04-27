Плетенчук про ситуацію в Кринках: продовжуємо утримувати цю ділянку
Київ • УНН
Українські війська відбили чотири російські атаки в Кринках Херсонської області і продовжують утримувати цей район.
Минулої доби українські військові відбили чотири ворожі атаки в Кринках на Херсонщині. Сили оборони продовжують утримувати цю ділянку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Протягом минулої доби було відбито чотири ворожі атаки на позиції українських морпіхів в Кринках. Ворог поніс втрати, ми продовжуємо утримувати цю ділянку", - розповів Плетенчук.
Бронетехніка, склади та піхота: прикордонники показали, як знищують ворожі цілі на лівому березі Херсонщини10.04.24, 09:32 • 23230 переглядiв
Нагадаємо
За минулу добу Збройні сили України завдали 14 авіаційних ударів по скупченню особового складу противника, радіолокаційній станції, складу боєприпасів, об'єктах протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та складу матеріально-технічного забезпечення.