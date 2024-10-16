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"План победы, среди прочего, позволяет нам всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели" - Зеленский

"План победы, среди прочего, позволяет нам всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели" - Зеленский

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 09:47  •  3943 просмотра

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Президент Зеленский представил в ВР План победы, который должен объединить украинцев. Он призвал к единству внутри страны и с партнерами для противостояния российской агрессии.

Для того, чтобы Россия потеряла контроль над Украиной необходимо работать на единство внутри страны и Украины с ее партнерами. Именно план победы позволяет всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели, заявил Президент Владимир Зеленский во время представления Плана победы в ВР, передает УНН.

россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и потерять даже желание такого контроля. Это гарантия жизни для Украины. И одновременно - гарантия спокойствия для Европы. И чтобы мы достигли этого, я прошу вас работать на единство в Украине и Украины - с партнерами. Убеждать партнеров. Быть теми, кто работает неутомимо

- заявил Зеленский с трибуны ВР.

Президент указал, что во время войны бывает так, что общество поляризуется. Но именно благодаря уважению друг к другу и благодарности общество сохраняется.

Несмотря на поляризацию. Мы не воюем друг с другом. Мы воюем с Россией на поле боя, в международных отношениях, в экономике, в информационной сфере и в человеческих сердцах. Мы достигали и достигаем результатов в битвах благодаря нашему единству. Поэтому, пожалуйста, не теряем единства

- указал Президент.

Он отметил, что потеряем единство в Украине - потеряется единство в Европе. А тогда уже потеряется поддержка мира. «Если потеряем поддержку мира - проиграем в этой войне, как было столетие назад», - отметил Зеленский.

«План победы, среди прочего, позволяет нам всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели», - отметил Президент.

"Если начать двигаться по этому плану сейчас, может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году": Зеленский пришел на представление Плана победы в ВР16 октября 2024, 09:26 • 5740 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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