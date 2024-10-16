"План победы, среди прочего, позволяет нам всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели" - Зеленский

Для того, чтобы Россия потеряла контроль над Украиной необходимо работать на единство внутри страны и Украины с ее партнерами. Именно план победы позволяет всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели, заявил Президент Владимир Зеленский во время представления Плана победы в ВР, передает УНН.

россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и потерять даже желание такого контроля. Это гарантия жизни для Украины. И одновременно - гарантия спокойствия для Европы. И чтобы мы достигли этого, я прошу вас работать на единство в Украине и Украины - с партнерами. Убеждать партнеров. Быть теми, кто работает неутомимо